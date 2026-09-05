TMO’nun görevi çiftçiye kazandırmaktır

Demokrat Parti Milletvekili Haydar Altıntaş, TMO’nun buğday alım ve satış fiyatları arasındaki farka dikkat çekerek kurumun ticari bir şirket gibi hareket etmemesi gerektiğini söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı için buğday alış fiyatını ton başına 16 bin 500 lira olarak belirlediğini, ancak çiftçilerden gelen bilgilere göre 12-13 bine kadar düşen rakamlarla alım yaptığını buna karşılık elindeki buğdayı 18 bin 500 liradan satış yaptığını ifade eden Altıntaş, “TMO bir ticarî şirket değildir. TMO’nun varlık sebebi, piyasadaki fiyat dalgalanmalarını fırsata çevirerek kâr etmek değil, üreticiyi korumak, piyasayı düzenlemek ve gıda arz güvenliğini sağlamaktır. Devletin kurumu, çiftçinin alın terinden mümkün olan en yüksek geliri elde etmeye çalışan bir tüccar mantığıyla hareket edemez” diye konuştu. Ankara - Mehmet Kara

[email protected]

Okunma Sayısı: 196

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.