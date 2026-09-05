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5 EYLÜL 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

TMO’nun görevi çiftçiye kazandırmaktır

05 Eylül 2026, Cumartesi 14:02
Demokrat Parti Milletvekili Haydar Altıntaş, TMO’nun buğday alım ve satış fiyatları arasındaki farka dikkat çekerek kurumun ticari bir şirket gibi hareket etmemesi gerektiğini söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı için buğday alış fiyatını ton başına 16 bin 500 lira olarak belirlediğini, ancak çiftçilerden gelen bilgilere göre 12-13 bine kadar düşen rakamlarla alım yaptığını buna karşılık elindeki buğdayı 18 bin 500 liradan satış yaptığını ifade eden Altıntaş, “TMO bir ticarî şirket değildir. TMO’nun varlık sebebi, piyasadaki fiyat dalgalanmalarını fırsata çevirerek kâr etmek değil, üreticiyi korumak, piyasayı düzenlemek ve gıda arz güvenliğini sağlamaktır. Devletin kurumu, çiftçinin alın terinden mümkün olan en yüksek geliri elde etmeye çalışan bir tüccar mantığıyla hareket edemez” diye konuştu.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

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