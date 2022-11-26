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26 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Denetim olmayınca kaynaklar heba oluyor

26 Kasım 2022, Cumartesi 20:44
DP Lideri Gültekin Uysal, “Ne adli denetim ne idari denetim ne siyasi denetim ne kamuoyu denetimi yapılamadığı için usulsüzlük, yolsuzluk çemberinde bu ülkenin kaynakları heba olup gidiyor” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Burdur’da partisinin Bucak ilçe kongresine katıldı. Uysal iktidarı eleştirerek, “‘Bu devleti ele geçireceğiz’ diyerek yola çıkanlar, bu ülkenin kaynaklarını adeta bir parti olma hüviyetini yitirerek tabandan tavana, yukarıdan aşağı bir kravatlı soygunla yağmalamak için organize bir akılla hareket edildi, kurumları çökertildi, kaynakları yağmalandı; işte onun için. Şimdi çıkmışlar, hep mazeret, hep mazeret. Sanki 20 yıldır bu ülkeyi başkaları yönetiyor. Yüce Türk milleti daha ne yapacaktı? Allah kime nasip etmiş 20 yıl, 4 tane 5 yıllık kalkınma planı uygulayacak bir zaman dilimi. Mazeret bırakmayacak şekilde Türk seçmeni, Sayın Erdoğan’ın şahsında bu iktidara güç vermiş. Güç yetmemiş, mutlak güç istemişler, onu da vermiş. O da yetmemiş, ‘Dilimizden dökülenler kanun haline gelsin’, işte adına ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ dedikleri, onu da vermiş şaibeli de olsa. 20 yıllık zaman kendilerinden önceki tüm Cumhuriyet hükümetlerinin sarf ettiğinden daha büyük bir bütçeyi vermiş. Ama bugün geldiğimiz noktada, şunun altını açık yüreklilikle kalın çizgilerle çizmek isterim; Türk milleti ve Cumhuriyeti, dört nala felakete gidiyor” dedi.

Kendilerine sınırsız, muhalefete lütfettikleri kadar

“20 yıldır sistematik bir şekilde kaybeden çiftçimize, kaybeden esnafımıza, kaybeden dar gelirli vatandaşlarımıza ses vermek, onların sesi olmak mecburiyetindeyiz” diyen Uysal, şu şekilde devam etti: “Şairin ‘Allah’ın on pulunu bekleye dursun on kul, bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye tam bir pul’ dediği gibi, bugün Türkiye’nin kaynaklarını, bir Meksika sınırı çizmişler, o sınırın iktidar tarafında kalanlarına her şey hak, ama muhalefette kalanlarına lütfedildiği kadar hak. İşte itirazımız bunadır. Biz, bu ülkede lütfedildiği kadar demokrasiyi, lütfedildiği kadar hukuku, müsaade edildiği kadar hakka razı olmadığımızı; bu ülkede 85 milyonun nimetlerini de külfetlerini de eşit ve ortak paydada paylaşan her bir vatandaşımızın hakkını savunmak mecburiyetindeyiz. Bu ülkenin kaynakları her birimize yeter, yeter ki namuslu ellerde olsun. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütçemiz görüşülüyor. Dün ile mukayese edince bugün hatırı sayılır büyük bütçelerimiz var. Ama maalesef kurulan bu çarpık düzen dolayısıyla ne adli denetim ne idari denetim ne siyasi denetim ne kamuoyu denetimi yapılamadığı için usulsüzlük, yolsuzluk çemberinde bu ülkenin kaynakları heba olup gidiyor.”

Burdur - Anka

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