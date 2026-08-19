Deprem hazırlığı ahlaki sorumluluktur

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 27. yıl dönümünde, “Şehirlerimizi depreme hazırlamak bir siyasi tercih değil, ahlaki ve hukuki bir zorunluluktur” dedi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen Türkiye’de depreme karşı alınması gereken tedbirler ve şehirlerin güvenliği tartışılmaya devam ediyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, deprem gerçeğinin ertelenemeyeceğini vurgulayarak, insan hayatının siyasî hesapların ve rantın üzerinde tutulması gerektiğini söyledi.

GÜVENLİ ŞEHİRLER LÜKS DEĞİL, HAKTIR

Uysal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremde can veren vatandaşları rahmetle andıklarını, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dilediklerini söyleyerek, “17 Ağustos’un bize bıraktığı en büyük sorumluluk, yalnızca kaybettiklerimizi anmak değil; aynı acıların yeniden yaşanmaması için gerekeni yapmaktır. Felakete dönüşmesi ise çoğu zaman insan eliyle büyütülen bir sonuçtur. Demokrat Parti olarak biliyoruz ki güvenli şehirler bir lüks değil, vatandaşlık hakkıdır” dedi.

İnsan hayatı rantın üzerinde tutulmalı

Türkiye’nin bir deprem gerçeği olduğunu ve bu gerçeğin ertelenemeyeceğini ifade eden Uysal, “17 Ağustos 1999, Türkiye için yalnızca bir yas günü değil; devletin, siyasetin ve toplumun sorumluluklarını yeniden hatırlaması gereken bir milattır. Biz Demokrat Parti olarak; insan hayatını her türlü siyasî hesabın, rantın ve günlük çıkarın üzerinde tutan bir yönetim anlayışını savunuyoruz. Şehirlerimizi depreme hazırlamak bir siyasî tercih değil, ahlakî ve hukukî bir zorunluluktur” değerlendirmesinden bulundu.

Ankara - Mehmet Kara

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