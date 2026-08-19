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19 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

BES-AR: Dört kişilik memur ailesinin “açlık sınırı” 49 bin 556 lira

19 Ağustos 2026, Çarşamba 00:55
Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), “gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının (açlık sınırı) bu ay itibarıyla 49 bin 556 lira, bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin ise 78 bin 223 lira olduğunu belirtti.

Sendika, 4 kişilik ailenin gıda harcaması ile giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan “yoksulluk sınırını” ise 122 bin 117 lira olarak hesapladı. Sendikanın araştırmasında şunlar kaydedildi:

“2026 yılında 28 bin 75 lira alan asgarî ücretli 49 bin 556 lira olan açlık sınırının yüzde 76,51 altında ücret alarak sadece karnını doyurabilmektedir. Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 1651 lirayı geçti. 2026 yılında da asgarî ücret açlık sınırının altında kaldı.”

Ankara - Anka

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