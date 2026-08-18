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19 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Hayat namazla güzeldir

18 Ağustos 2026, Salı 17:00
Peygamber Sevdalıları Vakfınca çocuklara namaz bilinci kazandırılması amacıyla düzenlenen “Hayat Namazla Güzeldir” programının İstanbul finali düzenlendi.

Şehrin farklı ilçelerinde 15 gün boyunca namaz eğitimi alan yüzlerce çocuk, aileleriyle Başakşehir Merkez Camii’nde bir araya geldi. Buradan Başakşehir Millet Bahçesi’ne yürüyen çocuklar, etkinlik kapsamında ezan okuyup namaz kıldı. Peygamber Sevdalıları Vakfı Marmara Koordinatörü Mustafa Kızıl, “Bütün çocuklarımıza namazı sevdireceğiz ve hayatlarını namazla şekillendireceğiz. Peygamber Efendimiz’in (asm) buyurduğu gibi namaz dinin direğidir. Bizler de bu dünya hayatında, hayatımızı düzenli ve sağlam zemine oturtmak istiyorsak kesinlikle namazımızın olması gerekiyor. Biz de ‘Peygamber Sevdalıları’ olarak herkesi namaza davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

AA

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