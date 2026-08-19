Türker Ertürk’ün hakimlik ifadesi ortaya çıktı: 3,5 yıldır kimse tahrik olup sokağa çıkmadı

Bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan eski Deniz Harp Okulu Komutanı emekli tümamiral Türker Ertürk tutuklandı.

Ertürk’ün hakimlikte verdiği ifade ortaya çıktı. Ertürk, soruşturmaya konu konuşmaların 11 yıl ve yaklaşık 3,5 yıl önce yapıldığını belirterek; 3,5 yıldır kimsenin tahrik olup sokağa çıkmadığını, halk arasında korku, panik oluşturmadığını, kendisinin suçsuz olduğunu söyledi. Ertürk’ün paylaşımlardaki söylemleri şöyle: “Bakın artık iktidar değişecek ama acılı ama acısız, iktidar değişecek. O yüzden herkes aklını başına devşirmeli siz de ben de tabii ki herkes de. Onun için Yüksek Seçim Kurulu’nun, vicdanlarına ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkilat yaşarız ülkece diye düşünüyorum.”

Haber Merkezi