12 yaşındaki Mia Müslüman oldu

18 Ağustos 2026, Salı 22:02
2023 yılında Tokat’a yerleşen Alman Mandy ve Mathias Georg Schömbs çiftinin 12 yaşındaki kızı Yaz Kur’ân Kursunda İslâm’la tanıştı. Almanya’dan Tokat’a yerleşen aile, edindikleri dostluklar sayesinde İslâm’ı tanımaya başladı.
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Önce baba Mathias, ardından eşi Mandy Müslüman oldu. Ailesi tarafından Türkçesini geliştirmesi amacıyla Tokat İl Müftülüğüne bağlı yaz Kur’ân kursuna gönderilen Mia Justine ise burada Türkçe eğitiminin yanı sıra Kur’ân-ı Kerîm ve temel dinî bilgiler öğrendi. Kısa sürede Arapça harfleri öğrenerek Kur’ân-ı Kerîm okumaya başlayan Mia, İslâm’ı yakından tanıdı. 12 yaşındaki Mia Justine, bu sürecin sonunda kendi isteğiyle Allah’a iman ettiğini açıkladı.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
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