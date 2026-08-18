12 yaşındaki Mia Müslüman oldu

2023 yılında Tokat’a yerleşen Alman Mandy ve Mathias Georg Schömbs çiftinin 12 yaşındaki kızı Yaz Kur’ân Kursunda İslâm’la tanıştı. Almanya’dan Tokat’a yerleşen aile, edindikleri dostluklar sayesinde İslâm’ı tanımaya başladı.

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Önce baba Mathias, ardından eşi Mandy Müslüman oldu. Ailesi tarafından Türkçesini geliştirmesi amacıyla Tokat İl Müftülüğüne bağlı yaz Kur’ân kursuna gönderilen Mia Justine ise burada Türkçe eğitiminin yanı sıra Kur’ân-ı Kerîm ve temel dinî bilgiler öğrendi. Kısa sürede Arapça harfleri öğrenerek Kur’ân-ı Kerîm okumaya başlayan Mia, İslâm’ı yakından tanıdı. 12 yaşındaki Mia Justine, bu sürecin sonunda kendi isteğiyle Allah’a iman ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi

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