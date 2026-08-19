DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.

Vatandaşların geçim derdi yaşadığını, gelecek kaygısı taşıdığını ve adalet arayışı içinde olduğunu belirten Babacan, “2016’dan bu yana, tam 10 yıldır, enflasyon tek haneye düşmedi, düşmüyor. Daha geçtiğimiz gün Merkez Bankası bu yıl sonu için enflasyon tahminini %28 olarak açıkladı. Oysa ülkenin Cumhurbaşkanı, Maliye ve Hazine Bakanı, tam 10 yıldır sürekli olarak enflasyonu tek haneye indireceğiz diyor. Yani %10’un altına indireceğiz diyor. Ama olmadı, olmuyor. Kendi koydukları hedefe kendileri bile inanmıyor” dedi.

“Bugünkü iktidar, artık sokağa kulak vermiyor” diyerek sözlerine devam eden Babacan, “Vatandaşlarımızın çığlığını duymuyor, ülkenin gerçeklerini görmezden geliyor. Enflasyon dediğiniz şey, sadece bir ekonomik göstergeden ibaret değildir. Enflasyon; mutfaktaki yangındır. Enflasyon; pazardaki etiketlerin her gün değişmesidir. Enflasyon; emeklimizin maaşının, cebine girmeden erimesidir. Enflasyon; gençlerimizin hayallerinin ötelenmesidir. Enflasyon; ahlaki değerlerimizin erimesidir. Ekonomi; sloganla yönetilmez. Ekonomi; inatla yönetilmez. Ekonomi; güvenle yönetilir, güvenle” diye konuştu.

Ankara - Anka