Ya faize ödediğiniz para?

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in malî disiplinin korunduğuna yönelik açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Ağıralioğlu, şunları kaydetti: “Sayın Şimşek; faiz dışı fazla 470 milyar liraya çıktı diye milletimize bir başarı hikâyesi anlatıyorsunuz. Peki faize ödediğimiz para ne oldu? Türkiye geçmişte yılda ortalama 20 milyar dolar civarında faiz ödüyordu. Son beş yılda uyguladığınız yanlış politikaların ardından kamunun yıllık faiz yükü yaklaşık 60 milyar dolara çıktı. Yani faiz yükünü azaltmadınız; üç katına çıkardınız. Sadece 2026’nın ilk 7 ayında merkezi yönetimin faiz gideri 40 milyar doları aştı.” İstanbul - Sedat Serdar

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