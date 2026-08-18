Depremzedeler konteynerlerde yaşıyor

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Küçükçamurlu Mahallesi’nde depremzedeler, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3,5 yıl geçmesine rağmen konteynerlerde yaşamaya devam ediyor.

80 yaşındaki Hürü Küpeli, sağlık sıkıntıları sebebiyle konteynerin merdivenlerini kullanmakta zorlandığını belirterek, “Merdivene çıkamıyorum, inemiyorum, dizlerim ağrıyor. Ne yapayım? Ya gelin bizi öldürün ya kurtarın. 3,5 yıl oldu bu rezilliği çekiyorum” dedi.Nazife Akın da depremden bu yana kalıcı konutların yapılmasını beklediklerini belirterek, “Deprem olalı 3,5 sene oldu her daim geliyorlar, ‘Ev yapacağız, yapacağız’ diyorlar yapmıyorlar. Tertemiz bir eve girmek istiyorum” şeklinde konuştu. Depremzedeler, bir an önce kalıcı konutlarına kavuşmak istediklerini belirtiyor. Haber Merkezi

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