Türkiye umuttur

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Dünyanın tek kutuplu sistemden çok kutuplu bir yapıya doğru ilerlediğini ifade eden Arıkan, ABD-Çin rekabetine işaret ederek Türkiye’nin bu süreçte bağımsız bir aktör olabileceğini söyledi.

Arıkan, şöyle konuştu: “Dünya yeniden kurulurken, Türkiye’nin önünde de tarihi bir fırsat bulunuyor. Biz Türkiye’ye; ABD ile Çin arasında taraf seçmek zorunda olan, Doğu ile Batı arasında sıkışmış, başkalarının kurduğu masalarda kendisine yer arayan sıradan bir ülke olmamalıyız. Türkiye bir umuttur. Ama hangi Türkiye? Borçla ayakta duran Türkiye değil. Üretmek yerine ithal eden Türkiye değil. Kendi kararlarını başkalarının başkentlerine göre şekillendiren Türkiye değil.” Ankara - Anka

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