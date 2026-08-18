Yaz, Kur’ân’la şenlendi

Rize’de 6 Temmuz’da başlayan Yaz Kur’ân Kursları, 14 Ağustos’ta sona erdi. Kurslara 17 bin 429 çocuk ve genç katılırken, Kur’ân-ı Kerîm ve değerler eğitiminin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlendi.

Rize İl ve İlçe Müftülüklerinin koordinesinde cami ve Kur’ân kurslarında gerçekleştirilen eğitimlerde 4-22 yaş arasındaki çocuk ve gençlere ulaşıldı. Dönem boyunca düzenli katılım gösteren ve örnek davranışlarıyla öne çıkan öğrencilere 1.053 bisiklet hediye edildi. Kapanış programlarında öğrenciler Kur’ân tilavetleri ve ilahîlerle yaz kurslarına veda etti. Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı, kurslara 17 bin 429 öğrencinin katıldığını belirterek, ilkokul öğrencilerinde yüzde 42, ortaokul öğrencilerinde yüzde 49 ve genel öğrenci nüfusunda yüzde 36 katılım sağlandığını söyledi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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