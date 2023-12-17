Diyarbakır’da İYİ Parti’den toplu istifa

Diyarbakır’da İYİ Parti İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu ile 17 ilçe başkanı, parti yönetimi ve 12 bin 750 kişi partiden toplu olarak istifa etti.

Haksızlığa sükût, Hakka hürmetsizliktir İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu’nun “Şeyh Said değerimizdir” sözleri üzerine partide başlayan tartışma, önceki gün Ensarioğlu’nun istifasına neden olmuştu. Gazete Duvar’ın haberine göre Salim Ensarioğlu’nun oğlu İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu, il başkanlığında yaptığı konuşmada, “Sayın Salim Ensarioğlu’nun olmadığı bir yerde bizim varlığımız söz konusu olamaz” dedi. Haber Merkezi

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