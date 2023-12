Haksızlığa sükût, Hakka hürmetsizliktir

İYİ Parti’den istifa eden Salim Ensarioğlu, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, “Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin de ifade ettiği üzere: ‘Haksızlığa karşı sükût etmek, hakka karşı bir hürmetsizliktir.’ Hakka olan hürmetimden dolayı İYİ partiden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.” dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said ile ilgili sözleri sebebiyle disipline sevkinin ardından partiden istifa etti. Salim Ensarioğlu, istifa sonrası yaptığı açıklamada “Linç kampanyasına karşı partinin yetkilileri; şahsıma bırakın destek vermeyi, linç odaklarından daha fevri bir şekilde beni disiplin kuruluna sevk etmişlerdir. Bu konuda da iyi bilinmelidir ki Şeyh Said, Bediüzzaman Said Nursi ve Seyid Rıza bölgemin önemli değerlerindendir. Benim açıklamalarımı disipline sevk kararı İYİ Partinin merkez sağ iddiasını artık taşımadığının da vesikasıdır. Bu tutum partinin kuruluş felsefesi olan Milliyetçi, Kalkınmacı ve Demokratik kimliğinden saptığı ve farklı görüşlere ve demokratik kimliğine tahammülü kalmadığını göstermektedir. Bu nedenle İYİ parti ile beni bir araya getiren siyasal gerekçeler ortadan kalkmıştır. Ben inandığım doğruları savunmaktan bedeli ne olursa olsun asla geri durmayacağım. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin de ifade ettiği üzere: ‘Haksızlığa karşı sükut etmek, Hakka karşı bir hürmetsizliktir.” ifadelerini kullandı.