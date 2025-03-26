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26 MART 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Zulmün, haksızlığın sona ermesi için dua ediyoruz

26 Mart 2025, Çarşamba 17:35
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Filistin olmak üzere İslâm aleminin her bir yerinde adeta Müslümanların ortak kaderi haline gelmiş zulmün, haksızlığın, fukaralığın sona ermesi için dua ettiklerini söyledi.

Kadir Gece münasebetiyle sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Uysal, “Allah'ın lütuflarının, sahip olduğumuz nimetlerin kadrini, kıymetini bilerek şükredeceğimiz mukaddes bir gece. Yüce Kitabımız Kur'ân-ı Kerim'de ‘bereketli ve kutlu’ olduğu, ‘esenlikle dolu’ olduğu söylenen bu gece durduramadığımız zulme, engel olamadığımız zalime, ortadan kaldıramadığımız sefalete, adaletsizliğe, acıya, kedere karşı ilahi bir umut” dedi.

ELLERİMİZ ÜLKEYİ DAHA FAZLA SEFALETE, HUZURSUZLUĞA, GÜVENSİZLİĞE SÜRÜKLEMEMESİ İÇİN AÇIYORUZ

Uysal açıklamasında şöyle dedi: “Maalesef on yıllardır başta Filistin olmak üzere İslam Aleminin  her bir yerinde adeta Müslümanların ortak kaderi haline gelmiş zulmün, haksızlığın, fukaralığın sona ermesi için açılan eller, ülkemizde de artık zulme dönüşen bir iktidarın asgari düzeyde vicdanla buluşması, vatandaş açken tok yatsalar bile vatandaşın rızkıyla daha fazla oynamaması, alın teri kuruduktan sonra bile olsa çalışanın hakkını vermesi, bir makam uğruna koca bir ülkenin geleceğini iç etmemesi, ülkeyi daha fazla sefalete, huzursuzluğa, güvensizliğe sürüklememesi için açılıyor. Bizler de Milletimizin duasını paylaşıyor, kabul olmasını temenni ediyoruz .Dualarınızın kabul, ibadetlerinizin makbul olması, nice Ramazanlara erişmek dileği ile Kadir Geceniz mübarek olsun.”

MEHMET KARA - ANKARA

 

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