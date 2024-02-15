DP İstanbul ve Ankara’da aday çıkarmayacak

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, özel bir televizyonun canlı yayınında yaptığı açıklama da Ankara ve İstanbul’da aday çıkartmayacaklarını, İmamoğlu ve Yavaş’ı destekleyeceklerini açıkladı.

Mehmet Kara - ANKARA Türkiye’nin projektörlerinin üzerinde olduğu belirli alanların olduğunu, 2018, 2019 ve 2023 seçimlerinde kademe kademe muhalefetin demokratik bir muhalefet yapma zeminini inşaa ettiğini söyleyen Uysal, “Bu yüzden Demokrat Parti olarak Ankara ve İstanbul’da aday çıkarmama, İstanbul’da sayın Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Sayın Mansur Yavaş’ı destekleme kararı aldık. Türkiye’nin Moğol istilasından sonra gördüğüm en büyük istilaya dur demek durumundayız” diye konuştu. Siyaseti sorumluluk duygusu içinde yaptıklarını da söyleyen Uysal, “Bugün bakıyoruz, dünümüzü çalanlar yarınımızı da çalma gayretinde. Bizim derdimiz millet. Bir tarafta İstanbul’a ihanetin mimarları var, bir tarafta 25 senede verilen zararı 5 yılda toparlayan bir başkan. Bir tarafta Anadolu’nun Moğol İstilası’ndan bu yana görmediği bir kravatlı soygunu İstanbul’da yapanlar var; bir tarafta bu soygunu durduran, israfı bitiren, milletin kaynaklarını millete hizmet getirmek için kullanan Sayın İmamoğlu var” dedi.

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