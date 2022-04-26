CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Davası’nda çıkan kararlara tepki gösterdi.

“Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Bu tür mahkemelerde ilk kez karşılaşmıyoruz (...) Bu kurgulanmış mahkemede Osman Kavala beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu. Dünyada böyle bir garabet yok. Ama bizim ülkemizde olur! Çünkü yargı bağımsız değil. Bizim Vera’ya bir sözümüz var, biz Vera’yı tekrar babasıyla kucaklaştıracağız. Bu iktidar beşli çetelerin iktidarıdır. Hiç kimse unutmasın halkın değil, milletin değil, beşli çetelerin iktidarıdır. Bu millete çetelere boyun eğdirmeyeceğiz.”

Haber Merkezi