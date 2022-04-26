26 Nisan 2022, Salı 17:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Davası’nda çıkan kararlara tepki gösterdi.
“Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Bu tür mahkemelerde ilk kez karşılaşmıyoruz (...) Bu kurgulanmış mahkemede Osman Kavala beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu. Dünyada böyle bir garabet yok. Ama bizim ülkemizde olur! Çünkü yargı bağımsız değil. Bizim Vera’ya bir sözümüz var, biz Vera’yı tekrar babasıyla kucaklaştıracağız. Bu iktidar beşli çetelerin iktidarıdır. Hiç kimse unutmasın halkın değil, milletin değil, beşli çetelerin iktidarıdır. Bu millete çetelere boyun eğdirmeyeceğiz.”
Haber Merkezi
Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.