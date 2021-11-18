Ekonomi politikaları iflas etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Radyo Sputnik’e konuk oldu.

Seçimlerde kesin limitleri doğru bulmadığını söyleyen Karamollaoğlu, önemli olanın sistemin değişmesi olduğunu “Seçimlerde bu kadar kesin limitlerin konulması aslında doğru değildir. Ancak bugün için Türkiye’de önemli olan husus sistemin değişmesidir. Bu sistem değişmedikçe yönetimde olan Cumhurbaşkanı kim olursa olsun Meclis tarafından denetlemedikçe sistem sürdürülebilir olmaz” sözleriyle vurguladı. Karamollaoğlu, iktidarın ekonomi yönetimi konusunda “Tabiri caizse ipin ucunu kaçırdılar. Birkaç gün içinde birden bire dolar 11 lira oldu. Bunun altından Türkiye nasıl kalkacak? Bu ne Soros’un ne başka birisinin kurduğu komplodur. Doğrudan doğruya bugünkü iktidarın, AK Parti’nin, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ekonomi politikalarının iflas ettiğinin işaretidir. Yürümüyor” dedi.

Haber Merkezi