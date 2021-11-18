"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Ekonomi politikaları iflas etti

18 Kasım 2021, Perşembe 22:00
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Radyo Sputnik’e konuk oldu.

Seçimlerde kesin limitleri doğru bulmadığını söyleyen Karamollaoğlu, önemli olanın sistemin değişmesi olduğunu “Seçimlerde bu kadar kesin limitlerin konulması aslında doğru değildir. Ancak bugün için Türkiye’de önemli olan husus sistemin değişmesidir. Bu sistem değişmedikçe yönetimde olan Cumhurbaşkanı kim olursa olsun Meclis tarafından denetlemedikçe sistem sürdürülebilir olmaz” sözleriyle vurguladı. Karamollaoğlu, iktidarın ekonomi yönetimi konusunda “Tabiri caizse ipin ucunu kaçırdılar. Birkaç gün içinde birden bire dolar 11 lira oldu. Bunun altından Türkiye nasıl kalkacak? Bu ne Soros’un ne başka birisinin kurduğu komplodur. Doğrudan doğruya bugünkü iktidarın, AK Parti’nin, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ekonomi politikalarının iflas ettiğinin işaretidir. Yürümüyor” dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • erhan

    19.11.2021 12:01:01

    hangi politika iflas etmedi ki? eğitim mi dersin, sağlık mı dersin, ekonomi mi dersin, komşu mu dersin, Avrupa hayalleri mi dersin, demokrasi mi dersin, Hak, Hukuk Adalet mi dersin, başı örtülüler üniversite okusun, isterlerse memur olsun, akademisyen olsun, doktor olsun, savcı olsun, hakim olsun diye inandık. yeryüzünde suçu günahı olmayan başı örtülüleri, hasta hamile, çocuk sahibi demeden içeri attılar, bunlara inanılır mı artık. başı örtülülere en büyük zulmü bunlar yaptı, çok çok yazık.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Bulgaristan, Türkiye'yi seçimlere müdahale etmekle suçluyor

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

Benzin ve motorine zam kararı

Türkiye'de yağışlar son 20 yılın en düşük seviyesinde

Hindistan'daki tartışmalı tarım yasaları kaldırılacak

Amazonlar'daki ormansızlaşma son 15 yılın en yüksek seviyesinde

İran'dan ABD'nin yaptırımlarına tepki

"Yemen'de 4 günde binden fazla aile yerinden oldu"

O kitabı yazmaz olaydın

Türkiye’nin deprem üssü olduğunu hatırladık

Helalleşme söylemi çok önemli

Ankara'da bir binadaki patlamayla ilgili son durum?

İçiniz sızlamıyor mu?

EYT’ye olumlu sinyal yok

Alkol dünyada 3 milyon ölüme sebep oluyor

Mısır iç savaşa çekilmek isteniyor

71 bin esnaf kepenk kapattı

Bir gri pasaport skandalı daha

“Ekonomi nasıl çökertilir”in kitabını yazıyor

Bu işi seçim paklar

En Çok Okunanlar

İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Nurdan Katreler
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Üstadın Hilmi Uran’a mektubu ve yeni CHP
Genel

O kitabı yazmaz olaydın
Ahmet BATTAL

Damatçı sistem değişecek, merak etmeyiniz…
Osman ZENGİN

Bayram Ağabeyin şoförlüğü...
Genel

Kainatın tanzifi, süpürülmesi ve temizlenmesi
Süleyman KÖSMENE

Ahid sandığı nedir, şimdi nerededir?
M. Latif SALİHOĞLU

Muteber zatları karalama garazkârlığı

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.