Ekonomideki kriz milli güvenliği tehdit ediyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşmeleri sona erdi. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da “Türkiye’nin ekonomisi ile ilgili endişe içindeyim. Ekonomi millî güvenliği tehdit eder hale gelmiştir” diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin dikkat çeken eleştiriler yapan Kuşoğlu, “TMSF ile ilgili olarak MGK kararını sormak isterim. Bir konu daha var. Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Ekonomide bir makas değişikliği söz konusu. Şimdiye kadarki ekonomi politikalarını da inkâr söz konusu. Peki milli kurtuluş savaşını ilan etti. Ertesi gün Türkiye yüzde 15 değer kaybetti. Bu nasıl ekonomi savaşıdır. Faiz, enflasyon, kur sarmalı budur. ‘Borçlanmayı azaltacağız’ deseydik anlardım ama ‘faizi düşüreceğiz…’ Türkiye fakirleşmiştir. Çin’in altında asgari ücretle dünyayla rekabet edecekse, Çin ve Hindistan rekabet ederken üretimi de vardı. Türkiye hepsinin ithalatçısı. Türkiye’nin ekonomisi ile ilgili endişe içindeyim. Ekonomi millî güvenliği tehdit eder hale gelmiştir.” ifadelerini kullandı. Ankara - anka

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