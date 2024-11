Ekonomik krizin acı tablosu: Pazarlar bomboş, esnaf mutsuz

Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Adana’nın Sarıçam ve Seyhan ilçelerindeki pazar yerlerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, pazar yerlerinin bomboş olduğu gözlemlendi.

Ziyarette dikkat çeken detay, domates tezgâhındaki üç farklı fiyat etiketi oldu. Aynı tezgahta 30 TL, 15 TL ve 5 TL’lik domateslerin sergilendiği görülürken, en düşük fiyatlı olan 5 TL’lik domatesin çürük olduğu görüldü.

BirGün’ün haberine göre Kış, “Vatandaş utana sıkıla 5 TL’lik çürük domatesi almak zorunda kalıyor. Bu tablo, halkımızın içine düştüğü ekonomik krizin bir özeti. Asıl utanması gereken, halkı bu duruma düşüren iktidardır” tepkisini gösterdi.

Tezgâh açıyoruz ama müşteri yok

Bir vatandaş ise şunları söyledi: “30 TL’ye domates alamıyorum. Mecburen 5 TL’ye çürük domates alıyorum. Pazar alışverişine gelirken bile utanıyorum. Ama yapacak bir şey yok, başka çaremiz yok.” Pazarcı esnafı da müşteri yokluğundan ve artan maliyetlerden şikâyetçi oldu. Bir pazarcı esnafı, şunları ifade etti: “Tezgâh açıyoruz ama müşteri yok. Gelen birkaç kişi de fiyatlardan şikâyet ediyor. En ucuz ve kalitesiz ürünü almak zorunda kalıyorlar. Bizim maliyetlerimiz her geçen gün artıyor. Mazot, gübre, elektrik… Her şey pahalı ama sattığımız üründen kâr etmeyi bırakın, zarar ediyoruz. Bu iş böyle yürümez.” Ziyaret sırasında bir emeklinin, “İki kişi emekliyiz ama maaşlarımız yetmiyor. Eskiden her şeyimizi alabiliyorduk, şimdi temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz” sözleri üzerine Gülcan Kış, ekonomik politikaların değişmesi gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi