En iyi çözüm sandık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ”Erdoğan’ın bu saatten sonra yapacağı şey gerçekten sandığı koyup, halkın hakemliğine başvurmasıdır. Makul olanı 2021’in sonbaharında seçim yapmaktır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV’de soruları cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeyi çok kötü yönettiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın bu saatten sonra yapacağı şey gerçekten sandığı koyup, halkın hakemliğine başvurmasıdır. Makul olanı 2021’in sonbaharında seçim yapmaktır. Erdoğan, biraz ekonomiyi düzelttikten sonra seçime giderim diye düşünüyor büyük bir ihtimalle ama görünen tabloda bu, mümkün görünmüyor” dedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, plansız ve kontrolsüz kararlar alındığını, bunların uygulanabilirliğinin olmadığını savundu.

Vatandaşa hiçbir şey yok

Zor durumda olan vatandaşın düşünülmediğini, devletin yandaş, büyük ihale alan şirketlere her türlü imkânı verdiğini iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu, “22 milyar lira bütçe fazla verdi, ilk 3 ayda’ açıklamaları öyle. 22 milyar lira fazla verdi ne anlama geliyor? Bir, ben vatandaştan tahminimden çok daha fazla vergi aldım. İki, ‘hayır, yani vergi almadım, ama tasarruf yaptım, 22 milyar lira harcamam gerekirdi, bunları harcamadım tuttum’ O zaman şimdi harcayacaksın bu parayı. Kime vereceksin? Esnafa vereceksin, günlük geçinen insana vereceksin” değerlendirmesini yaptı.

Aşı işini de beceremediler

“Kovid-19’a karşı aşılama çalışmalarının gecikmesine” ilişkin değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, “Beş maskeyi dağıtmaktan aciz bir iktidarın bu aşı olayını çözme şansı zaten yok. Aşı işini beceremediler” dedi. Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecine girildiğini hatırlatarak, İstanbul’daki 1,5-2 milyon insanın kıyı kesimlere gittiğini, böylece İstanbul’daki virüsün de kıyı kesimlere taşınacağını söyledi. Oradaki hastanelerde yeterli yatak kapasitesi bulunmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Eğer kapanma kararını alıyorsanız ulaşımı da engellemeniz gerekiyordu” diye konuştu.

83 milyon öğrendi

Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine, parti binalarına asılan “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişlerin indirildiğini hatırlatarak, bu konuda şu ana kadar açılan hiçbir dava olmadığını, tutanaklarla Kabahatler Kanunu’na göre ceza uygulandığını, cezaları yargıya taşıyacaklarını belirtti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Dâvâlar devam ediyor, ama şöyle bir artısı oldu. Onların bu girişimi, ‘128 milyar dolar nerede?’ sorusunun 83 milyon tarafından öğrenilmesine yol açtı” değerlendirmesinde bulundu.