Erdoğan: İsrail’e gitme projemiz iptal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grubu toplantısında yaptığı açıklamada “Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve bir mücahitler grubudur” dedi.

İsrail’e seslenen Erdoğan “Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin çünkü bu Batı’nın sana borcu çok ama Türkiye’nin sana borcu yok” diye konuştu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile New York’ta yaptığı görüşmeye de değinen Erdoğan “Ben hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. Nerede? Kendi evimizde, Türk Evi’nde, Amerika’da. İyi niyetimiz vardı. Ama iyi niyetimizi suistimal etti. İsrail’e gitme projemiz vardı. İptal, gitmeyeceğiz” dedi. Haber Merkezi

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