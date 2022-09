“Faize karşıyız” deyip dışarı faiz akıtıyorlar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye’nin bir yıl içinde ödemesi gereken dış borcu ve hızla büyüyen dış ticaret açığı önümüzdeki dönemde Türkiye’yi ciddi bir döviz darboğazına sokma riskini bünyesinde barındırdığını belirterek, “İktidar ise tüm olan biteni dışardan seyretmekte, müdahale diye ortaya koyduğu her eylem de durumu daha da kötüleştirmektedir” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Israrla faize karşı olduğunu söyleyen iktidarın kaynaklarımızı dış finans çevrelerine faiz olarak akıttığını dile getiren Karamollaoğlu, “Maalesef, kürsüde konuştukları ile kürsüye çıkmadan önce ve indikten sonra yaptıkları işler arasındaki tezatlığın her geçen gün arttığı bir iktidarla karşı karşıyayız! Üzülerek ve söylediğim cümlenin ağırlığını bilerek ifade ediyorum; lastik gibi esnek bir ahlak anlayışları ve her an keskin bir U dönüşü yapmaya uygun siyaset anlayışları var! Bu kadar esneklik, bu kadar vurdumduymazlık hiçbir iktidarda olmadı... Bu durum nedeniyle, kendileri için olduğu kadar ülkemiz adına da büyük üzüntü ve hicap duyuyorum” dedi.Karamollaoğlu, tıpkı New York Central Park’ta nasılsa; Ankara Altınpark’ta, İstanbul Taksim’de, İzmir Kordon’da, Diyarbakır Sur’da da aynı şekilde insanıyla hemhâl olacak bir Cumhurbaşkanına ihtiyaç olduğunu da ifade etti.