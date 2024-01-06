Fidan-Blinken görüşmesi gerçekleşti - Blinken'ın 7 Ekim'den bu yana 4. bölge turu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İstanbul'da görüştü. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmeyaklaşık iki saat sürdü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç’in NATO’ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Blinken'ın 7 Ekim'den bu yana 4. bölge turu Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı. Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da kapsayan turu çerçevesinde ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken, mevkidaşlarıyla görüşerek "bir dizi kritik konuyu" ele alacak. Blinken'ın Türkiye'nin ardından akşam saatlerinde Yunanistan'a geçmesi ve Girit Adası'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi bekleniyor. AA

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