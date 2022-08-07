İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova’nın Termal ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Hediyelik eşya dükkânı sahibi bir vatandaş, Akşener’e “Şu anda durum iyi değil, fiyatlar anormal, böyle bir fiyat olamaz. Ben müşteriye fiyat söylerken utanıyorum. 500 liraya sattım, bin 100 liraya geri aldım” diye dert yandı.

Akşener’in ziyaret ettiği hediyelik eşya dükkânı sahibi bir vatandaş ise, “Şu anda durum iyi değil, fiyatlar anormal, böyle bir fiyat olamaz. Ben müşteriye fiyat söylerken utanıyorum. 500 liraya sattım, bin 100 liraya geri aldım. Arkanızda çocuk simidi var; 100 liraya ya da 125 liraya aldım. Emin olun, getiren arkadaş ile bir müşteri arkadaş tesadüfen buradaydı; ‘bin lira’ dedi” diye konuştu. Akşener ise, “Yanlış anlaşılmasın 150 liraya alıp yerine koyup üzerine 200 liradan satacağı zaman 50 lira kâr elde edeceği şeyin yerine 1000 liradan koyuyor. Ondan sonra onu ‘kaça satacağım’ diyor” sözleriyle yurttaşın anlattığı sorunu özetledi.