Gençler: İşsiziz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat’ın Zile ve Turhal ilçelerinde vatandaşın sorunlarını dinledi.

Zile’de Akşener’i gören bir genç, “Herkes yurtdışına kaçıyor, biz fakir ailelerin çocuğu olduğumuz için gidemiyoruz. 22 yaşındayım. Artık yatamıyoruz, ‘ne yapacağız’ diye. Çalışıyorum, bazı yerlerden paramı alamıyorum” diye konuştu. Başka bir genç de “KYK başımıza bela. Üniversite mezunuyum iş arıyorum, her türlü şartta da çalışmaya hazırım. Gazi Makine Mühendisliği mezunuyum. Çiftçi çocuğuyum” dedi. Bir genç de “İnsanlar yurt dışına gidiyorlar, biz fakir ailelerin çocukları kalıyoruz. Gelecek kaygımız çok yüksek artık, uyuyamıyoruz bile” diye konuştu.

Ağlayarak derdini anlatan bir kadın ise, “Benim 3 tane çocuğum var. Üniversite mezunu kocamın parmakları yok, kaza geçirdi, işsiz. Üç çocuğum da atanamadı, iş yok. Biri bankacılık, biri gıda mühendisliği, biri sağlık okudu; üçü de işsiz. Benim zoruma gidiyor” dedi.

Tokat - Anka