Hayvancılık millî güvenlik meselesidir

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iktidarın hayvancılık ithalat politikasını eleştirdi.

Uysal, şu ifadeleri kullandı: ''Avrupa’da çiftçiler, yalnızca 90 bin tonluk et ve hayvansal ürün ithalatı gündeme geldiğinde meydanlara inmekte, traktörleriyle başkentleri kilitlemekte ve hükümetlerden yerli üreticiyi koruyan politikalar talep etmektedir çünkü Avrupa, tarımı ve hayvancılığı yalnızca bir ekonomik faaliyet değil, ulusal güvenlik, gıda egemenliği ve toplumsal istikrar meselesi olarak görmektedir. Türkiye’de ise tablo çok daha vahimdir. Uluslararası resmî raporlara ve sektör verilerine göre Türkiye, 2026 yılında yaklaşık 450 bin baş sığır ve 70 bin ton kırmızı et ithal edecektir. Bu rakamlar, Türkiye’yi canlı hayvan ithalatında dünyanın en üst sıralarına taşırken; yerli üretici ise sessizce üretimden çekilmeye zorlanmaktadır. Açıkça ifade ediyoruz: Hayvancılıkta ithalat, bir politika değil; iflastır. Siyasî iktidarı; yerli üreticiyi göz göre göre tasfiye eden bu ithalatçı anlayışı terk etmeye, Avrupa’da olduğu gibi çiftçiyi ve besiciyi merkeze alan politikalar geliştirmeye, hayvancılığı bir kriz yönetimi alanı olmaktan çıkarıp stratejik bir sektör olarak ele almaya çağırıyoruz. Türkiye üretir. Yeter ki ithalat lobilerinin değil, çiftçinin sözü esas alınsın.”

Ankara-Anka