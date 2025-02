Helâlleşmeden parti değiştirdiler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu kongrede bazı milletvekillerinin AKP’ye katılması konusunda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu, siyasete ve meclisin kalitesine bunlar maalesef gölge düşüren, hepimizi üzen ve asla kabullenemediğimiz çok çirkin tavırlar. Çok net olarak siyasî sahtekârlık. Her disiplinin her alanın ahlaki birtakım kuralları vardır. Siyasetçi vatandaştan oy alır, vatandaşın oyunu emanet alır. Vatandaş der ki ‘Git benim adıma TBMM’de iktidara karşı muhalefet et, bunu İYİ Parti çatısı altında yap.’ Milyonlardan, yüz binlerden bu oyları bu emanetleri alıp bunlarla helâlleşmeden, tek bir kelam etmeden başka partiye gitmek bu alanın siyasî sahtekârlarıdır, sahtekârlıktır.”

Ankara - Anka