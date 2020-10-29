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29 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Hem pandemi, hem döviz vurdu

29 Ekim 2020, Perşembe 00:27
NİĞDE MİLLETVEKİLİ FETHİ GÜRER, HEM KORONAVİRÜS SALGINININ HEM DE DÖVİZ KURLARINDAKİ DURDURULAMAYAN ARTIŞ VE YÜKSELİŞİN ESNAF VE KOBİ’LERİ VURDUĞUNU SÖYLEDİ.

AHMET TERZİ - ANKARA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, esnaf ve KOBİ’lerin korona- virüs salgınının olumsuz etkilerini, pandemi sürecinin başladığı 6 ay öncesine göre daha çok hissetmeye başladığını söyledi. Gürer, döviz kurlarındaki durdurulamayan artış ve yüksek enflasyonun, girdi maliyetlerini iki katına çıkardığı için ithal hammaddelerle üretim yapan işletmelerin, üretimi daralttığını ya da tamamen durdurduğuna dikkat çekti. Esnaf ve KOBİ’lere verilen geri dönüşümlü kredilerin soruna çözüm olmadığını, desteklerin doğrudan ve uzun vadeli sağlanması gerektiğini belirten Gürer, ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 6 ay önce ertelenen vergi ve diğer borçların ödenme dönemi geldiğini, hem ertelenen ayların hem de yeni ayların borçlarını ödemek durumunda kalan esnaf ve KOBİ’lerde sıkın- tıların başladığını söyledi. 

DÖVİZ KURLARINDAKİ ARTIŞ, İMALATÇIYI DERİNDEN ETKİLEDİ 

Döviz kurlarındaki artışın, yurt- dışından ithal edilen hammaddelerle üretim yapan işletmeleri büyük ölçüde sıkıntıya soktuğuna değinen Gürer, “Salgının henüz ülkemizde görül- mediği Şubat ayında 6 lira olan dolar bugün 8 liraya çıktı. 100 liraya döviz karşılığını 17 birim ürün alabilen imalatçı, aynı parayla bugün 12 birim ürün alabiliyor. 6 ay içinde döviz kurundaki yüzde 35’lik artış, KOBİ’lerin, üretimi daraltmasına ya da tamamen durdurmasına neden oldu. Bazı işkollarında girdi maliyetleri yüzde 40 ila yüzde 100 oranında arttı. İthalata dayalı başta kimyasallar olmak üzere tüm ürünlerde döviz artışı doğrudan etkili oldu, dövizle borçlanan kesim daha büyük sıkıntı yaşamaya başladı ” şeklinde konuştu  

DAR GELİRLİ İŞ KAYBI YAŞaDI

İstanbul’da COVID-19 döneminde ihracat yüzde 24,5, ithalat yüzde 20,3 azaldı. Kapanan şahıs firma sayısı, ilk 7 ayda 2019 yılı toplamını yakaladı. İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirmeler yüzde 85 azaldı. İşsizlik ödeneği başvuru sayısı yüzde 37,6 artmasına rağmen bu ödeneği hakedenlerin sayısı yüzde 33,7 azaldı. Pandemi döneminde İstanbul’da ihtiyaç kredileri ilk defa konut kredisinden daha yüksek miktarda gerçekleşti. Her dört haneden biri sosyal yardım talebinde bulunurken salgın sebebiyle dar gelirli hanelerin yüzde 77,9’unun mevcut borçları yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, pandeminin İstanbul’da ekonomiye etkilerini değerlendiren raporunda,

İşkur’a rekor başvuru

COVID-19 Pandemisi sonrasında İŞKUR aracılığıyla işsizlik ödeneğine yapılan başvuruların, Mart ve Nisan aylarında rekor düzeye ulaştığına dikkat çekildi.  2019 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında İstanbul’da toplam 130 bin kişi işsizlik ödeneğine başvurmuşken, 2020 yılının aynı döneminde başvuran kişi sayısı yüzde 37,6 artarak 178 bine ulaştı. 2019 yılının aynı aylarında işsizlik öde- neğini hakedenler in sayısı ise 75 bin iken, 2020 yılında yüzde 33,7 azalışla 50 bin oldu. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise başvuru sayısı yüzde 42 artarak 362 bine ulaştı, hakedenlerin sayısı yüzde 35,1 azalarak 155 bine geriledi.

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