"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ı unuttunuz

20 Ekim 2020, Salı 00:05
DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL’DAN İKTİDARA: HAMASET DOLU KONUŞMALARINIZDA SÖYLEDİĞİNİZ BU SÖZÜN ANLAMINI UNUTTUNUZ.

BECERİKSİZLİK VE LİYAKATSİZLİK SALGINI

“Denizli Valisinin ettiğini konuşuyoruz. Daha da acısı ‘Ölmek istiyorum’ diyen vatandaşın hali. Devlet vatandaşını yaşatmakla mes’ul. Beceriksizlik, kayırma, liyakatsizlik salgınına yakalanan iktidar yüzünden yaşanan ekonomik krizle ilgili tedbirler neler?”

ÜLKEDEKİ TEK POZİTİF, KORONAVİRÜS

“Ülkede pozitif olan tek şey, KORONAVİRÜS. Beceriksizliğiniz ile borca batmışken millet, karnını doyuramazken, kepenkleri kapatırken, umudu kararırken, daha fazla 'borçlandırmak’ için yetki istediniz! Allah aşkına, bari bu kez hakkıyla harcayın!”

***

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ı unuttunuz

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarı eleştirerek, “Hamaset dolu konuşmalarınızda söylediğiniz bir söz var; ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın.’ Unuttunuz anlamını!” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Denizli Valisinin bir esnafla girdiği diyalogu hatırlatarak, “Lâkin daha da acısı maske uyarısına ‘ölmek istiyorum’ diyen vatandaşın hali. Devlet vatandaşını yaşatmakla mesul! Hamaset dolu konuşmalarınızda söylediğiniz bir söz var; ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ unuttunuz anlamını!” dedi. Sosyal medya hesabından açıklama da bulunan Gültekin Uysal, “Ya bir patron daha çok kazansın diye işinin başında... Şimdi ise salgın vurmuşken bir de ekonomik krizin baskısıyla; ölüyor. Sağlıkla, salgınla ilgili tedbirlere eyvallah; peki ya beceriksizlik, adam kayırma, liyakatsizlik salgınına yakalanan bu iktidar yüzünden yaşanan ekonomik krizle ilgili tedbirler” dedi. Uysal,  “Beceriksizliğiniz ile borca batmışken millet, karnını doyuramazken, kepenkleri kapatırken, umudu kararırken, daha fazla ‘borçlandırmak” için yetki istediniz! Allah aşkına, bari bu kez hakkıyla harcayın!” paylaşımında bulundu.

Demokrasinin özü, eleştirebilme hakkıdır

Uysal, partisinin il kongresinde de konuştu. Konuşmasının önemli bir bölümünü demokrasi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin fonksiyonuna ayıran Uysal; “Demokrasinin özü, kuvvetler ayrılığıdır. Demokrasinin özü, eleştirebilme hakkıdır. Demokrasiyi işletecek olan da, Büyük Millet Meclisidir. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Demirel’in bir bütçe konuşması var ki Mecliste oradaki demokrasiyi tarif eder. “Hakların ve özgürlüklerin teminatıdır der Millet Meclisi” İşte Büyük Millet Meclisi hakların ve özgürlüklerin teminatıdır. Bu ampul savaşları yaşanırken paylaştım. Türkiye dara düştüğü gün, ışık verecek yer; ışıkları açık olacak yer; Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Başka yer değil” dedi. 

Hukuksuzluk arşa çıktı

Uysal, Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerinin parti gruplarında bile konuşmaya hakkının olmadığının, ancak grup yönetimlerinin onlara müsaade ettiği kadar konuşabildiklerinin altını çizerek; “Kendi milletvekillerine yaptığı gibi millete de aynısını yapmaya çalışıyor. Benim verdiğim kadar hukuka razı olacaksın, benim müsaade ettiğim kadar hakka razı olacaksın. Benim müsaade ettiğim kadar yaşama imkanına razı olacaksın diyor. Asla ve kat’a razı olmayacağız. (…) 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası Anayasa mahkemesi büyük abluka ve baskının altında bir karar verdi. Ve ülkeyi o gün bugündür toparlayamıyoruz. Eğer Anayasa Mahkemesi bir kurum olarak bugün hedef alınan o üyelerde dahil olmak üzere, şunu diye bilseydi, hükümet ancak yetki çerçevesince kanun hükmünde kararname çıkarabilme yetkisi almışsa ancak o kapsamda KHK’lar çıkarabilir diyebilseydi bugün birileri yazıp yaz boz mantığı içerisinde kurumları kapattık, bakanlıkları kapattık, şöyle yaptık böyle yaptık diyemezdi; hukuksuzluğun arşa çıktığı bir Türkiye var.”

RECEP GÖREN - ANKARA

Okunma Sayısı: 216
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ı unuttunuz

    '3 Kasım'a doğru ABD'de anketlerde son durum?

    İsrail, AB’nin yaptığı binaları da yıkıyor

    DSÖ Genel Direktörü: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek

    Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte neler yaşandı?

    Hâlâ, darbe anayasasının utancıyla yaşıyoruz

    Alanyaspor yükselişini sürdürürken, Galatasaray'da kötü gidiş devam ediyor

    ‘Maske değişimi’ tehlikeli

    Esnaf yüz yüze eğitimden umduğunu bulamadı

    Kıdem tazminatı parça parça uçuyor

    Bakan Koca'dan ağır hasta sayısı uyarısı

    ABD'de son 24 saatte 437 ölüm ve 42 bin yeni vaka!

    Ermenistan'ın saldırılarında 61 sivil vefat etti, 282 sivil yaralandı

    Tatar mazbatasını aldı

    Aliya İzetbegoviç dualarla yad ediliyor

    Uzaktan eğitimde teknoloji bağımlılığına dikkat

    500 milyarlık borca yapılandırma

    Dev bütçesiyle dikkat çeken Devler Ligi başlıyor

    Vaka sayısının 1,5 milyona yaklaştığı Rusya'da son durum?

    Ermenistan, sivilleri vurmaya devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erken seçim kabile devletlerinde mi olur?
    Cevher İLHAN

    “Oyun içinde oyun”a karşı…
    Genel

    ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ı unuttunuz
    Ahmet BATTAL

    Hey özgürlük
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cuntacıların NATO-Yunan gafleti
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberlerin teknolojik mesajları
    Orhan GÜLER

    “Okuyucu mektupları” üzerine değerlendirmeler (3)
    Risale-i Nur'dan

    Merakı, zevki, şevki, fânî şeylerde telef etmemeli
    Nejat EREN

    Sorgulamak veya nefis muhasebesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.