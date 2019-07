İsraf haramdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün yaşadığımız koşullardan Türkiye’yi çekip çıkarmamız lazım. Bunun iki ana ekseni var. Bunlardan birincisi israftan kaçınmaktır. Birileri israfı itibar olarak görüyor, biz israfı haram olarak görüyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün yaşadığımız koşullardan Türkiye’yi çekip çıkarmamız lâzım. Bunun iki ana ekseni var. Bunlardan birincisi israftan kaçınmaktır. Birileri israfı itibar olarak görüyor, biz israfı haram olarak görüyoruz. Aramızda derin bir uçurum var. İkinci ana ekseni de üretmektir” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir termal otelde düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı’nda gazetecilerin sorularını cevapladı. Çalıştayın partisi için verimli geçtiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının ilk 100 günde yaptığı faaliyetleri değerlendirdiklerini, bundan sonra yapılacak projelere ilişkin planlamalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye, bir buhran dönemi yaşıyor

Bütün çalışmalarının yerel seçimlerde elde ettikleri başarıyı genel seçimlere taşımak üzerine olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye bir buhran dönemi yaşıyor, krizi de aştık aslında. Bir buhrandayız. Çünkü işsiz sayımız sürekli artıyor. Bırakın iş bulamayanları, işi olanların işine son veriliyor. İstisnasız bütün mutfaklarda, parantez içerisinde sarayın mutfağı hariç her yerde yangın var. Aileler geçinemiyor, tüketimlerini kıstılar, et alamıyorlar, yiyecek alamıyorlar. Böyle bir tablo içerisinde vatandaş dönüp Cumhuriyet Halk Partisi’ne bakacak. Cumhuriyet Halk Partisi eleştiri yapıyor mu? Evet, yapıyor. Eleştiriler doğru mu? Evet, doğru ama vatandaş ‘Ben zaten bunu yaşıyorum, mutfağımda zaten yangın var. Benim sorunumu nasıl çözeceksiniz’ diyor. Biz CHP olarak bu krizden nasıl çıkılacağını, krizi nasıl aşacağımızı, işsize nasıl iş bulacağımızı, üreten Türkiye dediğimiz ve geliştirdiğimiz bir kavramı nasıl hayata geçireceğimizi halka anlatmak zorundayız. Bunu belediyelerden başlayarak halkımıza anlatacağız.”

CHP’li başkanlara odalarına asmaları için 7 ilke çerçevelettirildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarının binalarına asması için 7 ilkenin yer aldığı çerçevenin ilkini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verdi. Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanları için sıraladığı 7 ilke ise şöyle;

Yönettiğiniz belediyede hemşehrilerinizi inançları, kimlikleri ya da yaşam tarzları itibariyle ötekileştirmeyiniz. Tüm vatandaşları kucaklayınız…

Hizmeti belli kişiler, zümreler, akrabalar, yandaşlar için değil, halk için üretiniz. Sizi, bulunduğunuz makama taşıyanın belde halkı olduğunu asla unutmayınız.

Fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapınız. Yatırımlarınızda bu mahallelere öncelik veriniz… Hizmet programınızda özellikle engelli – dezavantajlı gruplar ve kadınlar lehine irade ortaya koyunuz…

Yoksullara yardım yaparken insan onurunu koruyunuz, ailenin ya da kişinin yoksulluğunu asla teşhir etmeyiniz. Yani halkçılığın temel ilkelerinden olan “sağ elin verdiğini sol el görmeyecek” anlayışına uygun davranınız…

Harcamalarınızı, yatırımlarınızı malî disiplin içerisinde planlayınız. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete veriniz. Bütçe kullanımlarınızla ilgili olarak belli aralıklarla belde sakinlerini ve kamuoyunu bilgilendiriniz. Bu aynı zamanda “israfla mücadele” demektir. Hiç kimse unutmasın “kul hakkı” halkçılığın temel ilkelerinden biridir…

Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız. Halkçılığın bir diğer temel ilkesi olan “işi ehline verme” kuralını, her atamada göz önünde bulundurunuz. Kamu yararına uygun olması şartıyla sizden önce başlatılmış projeleri sürdürünüz…

Belediyeyi “adaletle” yönetiniz… Hakkı, hukuku ve adaleti her ortamda savununuz ve gereğini yapınız. Belediye çalışanlarının özlük haklarını eksiksiz koruyunuz, kimsenin işiyle ve aşıyla uğraşmayınız. Böylece size oy vermeyenlerin dahi size saygı duymasını sağlarsınız…

Birileri israfı itibar olarak görüyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bilimde, tarımda, sanayide daha fazla üretim yapması gerektiğini vurgulayarak, “Bugün yaşadığımız koşullardan Türkiye’yi çekip çıkarmamız lâzım. Bunun iki ana ekseni var. Bunlardan birincisi israftan kaçınmaktır. Birileri israfı itibar olarak görüyor, biz israfı haram olarak görüyoruz. Aramızda derin bir uçurum var. İkinci ana ekseni de üretmektir. Çiftçi toprakta üretecek, fabrikada sanayici, işçi üretecek. Üniversitelerde bilim üretilecek, sanatçılar sanat eserlerini üretecek. Toplumun her kesimi üretecek ve her kesim ürettiğini bir şekilde pazarlara sunacak. Türkiye bugün et, mercimek, saman ithal ediyor, canlı hayvan ithal ediyor. Aslında bunları bizim ihraç etmemiz lazım. Vatandaş haklı olarak soruyor; ‘Neden bunları ithal ediyoruz, neden biz üretmiyoruz?’ Bereketli topraklarımız var, çiftçimiz de çalışkan. Her şey ateş pahası. Bu nasıl oluyor? Biz bu tabloyu değiştirme sözü veriyoruz” şeklinde konuştu.