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29 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

'İstanbul'da tasarrufla insanına hizmet üreten bir anlayışı hakim kılacağız'

29 Haziran 2019, Cumartesi 09:32
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iik görev gününde yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

 

İmamoğlu, İBB'de israfı engelleme ile ilgili yoğun çalışma yapacaklarını söyledi, sorgusuz, sualsiz harcama döneminin biteceğini belirtti:

"Sorgusuz sualsiz harcamaların önlendiği, lüksten şatafattan uzak, tasarrufla insanına hizmet üreten bir anlayışı hakim kılacağız. İsrafın ispatlarını kamuoyuyla paylaşmayı vazife edineceğiz. Böyle bir dönemi yaşatmak Türkiye adına da büyük bir kazanım olacaktır."

İmamoğlu basın toplantısında, İstanbul'da öncelikle trafik, doğal afetler, kent yoksulluğu ve mültecileri öncelikli tutacağını söyledi.

İstanbul'daki Suriyeli mülteciler konusunda aktif çalışmalar yapacaklarını belirten İmamoğlu, bu konu ile ilgili ulusal politika oluşturulması gerektiğini ifade etti.

İBB Başkanı, seçim kampanyasında değindiği gibi mültecilerin ülkelerine geri dönmesi konusunda işbirliği yapılacağını söyledi.

"Kaynakların kullanımında denetim sağlayacağız"

Belediye kaynaklarının kullanımı konusunda denetim sağlanacağını dile getiren İmamoğlu, uluslararası düzeyde itibarı olan denetim şirketleriyle çalışacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uzlaşarak güzel işler yapabileceğini söyleyen İmamoğlu, İBB bünyesindeki borçların yapılandırılacağını ve kaynak arayışına girebileceklerini belirtip belediyenin liyakat esas alınarak yönetileceğini ifade etti.

İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu'daki vali krizinin ardından kendisi hakkındaki "Yargının vereceği karar önünü kesebilir" açıklaması hatırlatıldı.

İmamoğlu o sözlerle ilgili ise şöyle konuştu:

Yargının ihtimallerini Cumhurbaşkanı ortaya koymaz ama ne yazık ki Türkiye'de siyasetin yargıya da müdahale ettiğini görüyoruz. Dilerim böyle şeyler olmaz ama yolumuzun sakin bir yol olmadığını biliyoruz. Engeller olacak, hepsini aşmaya konsantreyiz, sıkıntımız olacağını düşünmüyorum.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ülke yönetimine talip olma konusunda yöneltilen bir soruya ise "Görevime başladım, sonrasında halkımız bize neyi öngörür, bunlar zamana dayalı işler" yanıtı verdi.

Etiketler: İstanbul, Ekrem İmamoğlu, İBB
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