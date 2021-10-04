Kimse mağdur olmamalı

Bolu’da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Toplumsal barışımız dinamitlenmek üzere. Adalette değil, baskıyla yönetilen bir yönetim anlayışı ile karşı karşıyayız” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

CİDDÎ SORUNUMUZ VAR

Türkiye’nin bütün güzellikleri içinde sıkıntılar yaşıyoruz. Türkiye bir sorunlar yumağı ile karşı karşıya. Sorunun kaynağını oluşturan ise siyaset kurumu. Daha acı olan ise uyuşturucu baronlarıyla siyasal iktidarın iş birliği. Böyle bir tabloyu Türkiye hiç görmemişti, yaşamamıştı. Düşüncelerini özgürce açıkladı diye hapislerde tutuyorsanız, bir sorumuz var demektir. AİHM kararını uygulamayan, Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan bir yargı düzeni varsa ciddî bir sorunumuz var demektir. KHK ile insanlar görevlerinden ediliyor. Bunlar kamu görevleri sona erdirilerek dışarı atılıyorlarsa bir sorunumuz var demektir.”

Bir hafta içinde göreve iade edeceğiz

Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilenlerden, hakkında yargı kararı olmayanları görevlerine iade edeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Sorunun çözümünün merkezinde TBMM yatıyor. KHK ile görevine son verilenlerin, eğer hakkında yargı kararı yoksa bir hafta içinde göreve iade edeceğiz. Hiç kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz” dedi.

Bolu - anka