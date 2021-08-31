Seçim barajının yüzde 7’ye inmesi adımını değerlendiren Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’a göre Cumhur İttifak’ı artık gideceğini gördü ve bu adım bu nedenle atılıyor.

Gazete Duvar’ın haberine göre milletin, “Yeter be usta” dediğini ve AKP’nin sonunun geldiğini söyleyen Enginyurt, seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesinin MHP’yi kurtarmak için yapılan bir düzenleme olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ne yaparız de iktidarımızı uzatabiliriz, Ne yaparız da ayakta kalabiliriz’ korkusu AKP’nin seçim barajlarıyla da oynamasına sebep oldu. AKP’yi seçim barajlarıyla oynarken bu konuda samimî ise barajı yüzde 1’e düşürsün. (…) yüzde 7 sadece ve sadece ortak olarak Milliyetçi Hareket Partisi’ni kurtarmak için yapılan bir düzenlemedir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı defalarca yüzde 10 barajından taviz verilmemesi gerektiğini hep söyleyegelmiştir. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi, 19 yıldır barajla ilgili söylenenleri duymazlıktan gelmelerine rağmen bugün yüzde 7’ye düşürmeleri bir korkudur. AKP’ye tavsiyem şudur; Korkunun ecele faydası yok.”

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