'Kriz çıkarıp “acı reçeteye hazır ol” diyemezsiniz'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Acı reçete” açıklamasını “Herkes Külliyedeki tek kişinin ağzına bakıyor. Her şeye tek kişi karar veriyor. Ekonomi yönetiminde 3-4 kişiyi değiştirerek, ülkenin içine düştüğü ekonomik krizin sorumluluğundan kurtulamazsınız. Her detayına kadar her iş karışıp, her şeyin talimatını verip; başarısızlık olunca alttaki adamları değiştirip, elinizi sabunlayıp, çekilemezsiniz. Kendiniz kriz çıkarıp, ardından millete ‘Acı reçeteye razı ol’ diyemezsiniz” sözleriyle eleştirdi.

Kırıkkale İl Kongresi’nde konuşan Babacan, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifası için “Devletin borcunu, 2 yılda 2 katına katlayan bir bakan vardı. Devir teslime gelmiyor, böyle bir şey yok. Devlet geleneğinde ayrılan bakan ile yeni göreve gelen bakan gelir, bir devir teslim yapar. Demek ki bu milletin yüzüne bakacak, bu milletin gözünün içine bakacak yüzleri yok, problem orada” yorumunu yaptı. BU ZİHNİYET SORUNUDUR Bu kriz tamamen kötü yönetimin krizi. Kötü yönetim sebebiyle kriz olduğunda, bu 4 tane ekonomi yönetimindeki kişileri değiştirerek, kabul ettiler işte. Başka bir şey değişti mi? Yönetim sorunu var belli, ama problem sadece 4 kişi de bitmiyor ki. Problem, o 4 kişiye talimat veren ve bu sorumluluğu üstlenen makamdadır. Bu millet sizin hatalarınızın bedelini ödemek zorunda değil. Bu sistem sorunudur ama bir o kadar da zihniyet sorunudur.

Okunma Sayısı: 228

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.