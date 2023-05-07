Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı İstanbul Mitinginde, “14 Mayıs gecesi, 15 Mayıs sabahı; yeni bir baharda yasaklar gidecek, özgürlükler gelecek. Kutuplaşma gidecek, kucaklaşma gelecek. Yargıya talimat veren hukuk anlayışı gidecek; hak, hukuk, adalet gelecek. Mülakat gidecek, liyakat gelecek. Her gün, her akşam bir videoları yayınlanan; işte dün akşam da Antalya Havalimanı’nda ne döndüğü yayınlanan; o yolsuzluk sistemi gidecek, siyasi ahlak gelecek” dedi.

Darbeci zihniyetin hortlaması MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘mermi’ konuşmasına cevap veren Davutoğlu, “Bahçeli’nin bize dönük mermi tehdidi, 1961 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rahmetli Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’e silah gösteren darbeci zihniyetin hortlamasıdır. Bilin ki sizin tehditlerinizin hükmü yok! Tehdit, zamanın akışından korkan zayıf şahsiyetlerin kendini aldatmasıdır. Zaman, tehdit edeni değil inandığı yolda tehdide boyun eğmeyeni taçlandırır” ifadelerini kullandı. İstanbul - anka

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