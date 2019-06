Yavaş görüşmeler kapsamında Londra İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile de bir araya geldi.

Mansur Yavaş, Barking Dagenham Belediye Başkanı Darren Rodwell, Londra İşçi Partisi Milletvekili Lyn Brown ve Londra İşçi Partisi Lideri Corbyn ile yaptığı görüşmelerin içeriğini ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Birleşik Krallık‘ta Barking Dagenham Belediye Başkanı Darren Rodwell ile yeşil enerji konusunda bilgi paylaşımında bulunduk.

We shared information on green energy with Barking Dagenham Mayor Darren Rodwell in the UK. pic.twitter.com/KU5qh2MuEQ