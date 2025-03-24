Milletin iradesi hedef alındı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına değinirken, “Hedef alınan demokrasi, hedef alınan hukuk devleti, hedef alınan milletin iradesi” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile ilgili konuştu. Babacan, “2019’da İstanbul’daki seçimlerinin iptal edilmesiyle başlayan sandığa parmak sallama, bunlarda alışkanlık haline geldi. ‘Neden uğraşayım ki?’ diyor. ‘Yargı benim, kanun benim. İstediğimde seçimleri bile iptal ederim’ diyor. ‘Olmadı mı, kayyımlar atarım, milletin iradesini gasbederim’ diyor. ‘Nasılsa artık utanmıyorum, sıkılmıyorum, eşin dostun yüzüne de bakabiliyorum; kaybedecek neyim var ki’ diyor. Unuttular arkadaşlar, unuttular. Öyle bir kibir kulesine çıktılar ki, bir zamanların mazlumu olduklarını unuttular. MGK toplantılarında çekilen ayarları, e-muhtıraları, 367 kararını, okudukları bir şiir yüzünden hapse girdiklerini unuttular. Geldikleri yeri, gidecekleri istikameti unuttular” dedi.

Vatandaş huzur istiyor

“Aslında bugün hedef alınan sadece bir belediye başkanı değil, hedef alınan demokrasi, hedef alınan hukuk devleti, hedef alınan milletin iradesi” diyen Babacan, “Nasıl ki geçmişte her zaman hakkın, adaletin yanında; zulmedenin karşısında durduysak, bugün de aynı yerdeyiz. Demokrasiye parmak sallayanların değil, milletin kararına saygı duyanların yanındayız. Yargıya el uzatanların değil, Anayasa’yı çiğneyenlerin değil, milleti aşıyla, ekmeğiyle tehdit edenlerin değil, halkımızın yanındayız, milletimizin yanındayız. İnanın öfke duyuyorum, bir yandan da çok üzülüyorum. Bu millet, bu kavgadan bıktı. Millet bu hırgürden, bu çatışmadan, bu bitmek bilmez tartışmalardan yoruldu. Millet birlik istiyor, beraberlik istiyor, millet barış istiyor, huzur istiyor, refah-bereket istiyor. Bu yüzden de gereken cevabı sandıkta verecek.”

ADNAN SOLMAZ - ANKARA