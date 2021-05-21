O dosya raftan iner

Yüce Divan’da yargılanan bakanlardan Cumhur Ersümer, başında bulunduğu bakanlığa malzeme satan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Yüce Divan’a gitmesi gerektiğini düşünüyor.

Independent Türkçe’nin haberine göre Ersümer, “Bir bakana yönelik bu tür suçlamalar söz konusu olduğunda ne şekilde davranılacağına dair kurallar vardır. Bu kuralların uygulanması gerekiyordu” dedi. Pekcan dosyasının raftan ineceğini düşünen Ersümer, “Benim dönemimde soruşturma önergesinde hakkımda Yüce Divan’a sevk edilmemem yönünde karar çıkmıştı. Daha sonra dönem değişti ve sevk kararı çıktı. Gidip hesabımızı verdik. Bir müddet sonra bu iktidar değişir, başka birileri gelir. Bu suçlarla ilgili zaman aşımı yok. Bunların hepsi seçmenin yapacağı değerlendirmede bir esas teşkil ediyor (…) Bunlar hem hukuk anlayışımın hem yaşadıklarımın bana söylememi emrettiği konular” değerlendirmesinde bulundu.