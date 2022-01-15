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16 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Öcalan’la mektup arkadaşlığına da fezleke lâzım

15 Ocak 2022, Cumartesi 23:00
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Edirne Cezaevi’nde tutuklu HDP’li Selahattin Demirtaş için İmralı Cezaevi’nde tutuklu PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’a hesap vereceği ifadesi, tartışma meydana getirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan’ın Öcalan ile yürüttüğü ilişkisi için “mektup arkadaşlığı” ifadesini kullanarak, 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde AKP’ye oy verilmesi için Öcalan’ın mektup yazmasını ve bunun TRT’de okunmasını hatırlattı. Akşener, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan, hukuki olarak ne olup ne bittiğini anlatmakla ve takip etmekle görevli. Türkiye’nin güvenliğinden sorumlu Sayın Erdoğan, mektup arkadaşı Abdullah Öcalan ile Selahattin Demirtaş arasındaki bir hesaplaşmayı söyleyebiliyor. En hafif tabiri ile ayıptır ayıp, bu da bir fezleke konusudur” diye konuştu.

Haber Merkezi

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