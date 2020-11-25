Reformun da içini boşalttılar

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ‘reform’ sözünün “müflis tüccarın eski defterleri karıştırmasına” benzetti.

Gültekin Uysal sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, “Bayraklaştırıp siyasî rekabette acımasızca kullandığınız bu ülkenin ve milletin tüm ortak değerlerinin içini boşalttığınız gibi anlamını yitirmiş ‘reform’ kavramına sarıldınız! Polisi görünce namaza duran şark kurnazları gibi AKP sıkışınca şimdi güya reform yapacağını dillendiriyor... Nafile çabalar! Türk milletinin AKP ve lideri Erdoğan’a verdiği kredi bitti hatta eksiye düştü” dedi. Uysal, AKP’nin, ülkeyi getirdiği son merhalede dörtnala felakete sürüklediğini belirterek, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın “Allah sonumuzu hayreylesin” sözünü hatırlattı. Ankara – Fatih Karagöz

Okunma Sayısı: 376

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.