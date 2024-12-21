Kumar, uyuşturucu bağımlılığını geçti

İstanbul Milletvekili Elif Esen, “Sistemi baştan kurmalısınız. Haram ürünleri üretemezsiniz ya da sizin yasal yapmanızla helâl olmazlar. Ülkemizde ilk defa kumar bağımlılığı uyuşturucu bağımlılığını geçti” dedi.

Gençler bahis tuzağında

Kumar bağımlılığı, madde bağımlılığı ile yarışıyor

Madde bağımlılığı ile kumar aynı

İstanbul Milletvekili Elif Esen, TBMM Genel Kurulu’nda konuşarak, kumar bağımlılığının uyuşturucu bağımlılığını geçtiğini söyledi.

Esen şöyle konuştu: “Sene 2021, aylardan Aralık, ekonomide nass dönemi. Merkez Bankası piyasalara doğrudan ve dolaylı müdahale diyor. Bir inat uğruna kaç yüz milyar dolarımızı yaktınız hâlâ tam olarak bilmiyoruz. O dönem piyasaların ateşi bir türlü düşmüyordu. Devrin Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati reel ekonominin aktörlerini toplayıp bize güvenin mesajı veriyordu, piyasaların ateşi düşmüyordu. Verdiği röportajda ‘faizleri yükseltmeyeceğiz’ dedi. Piyasaların ateşi daha da yükseldi. ‘Dış müdahale yok’ dedi ‘içeride manipülatif ve spekülatif işler var’ dedi. Sanırım aslında dış güçler yok iç güçler var demeye getirdi. Piyasaların ateşi yine düşmedi. Bu sefer ‘rezervlerimizi korona salgınında kullandık’ dediniz. Olmadı, şuursuzca harcadığınız rezervlerle ülkemizi uçuruma doğru sürüklediniz.

Menfaat ilişkiniz yoksa neden hâlâ bitirmiyorsunuz?

Esen, “2023 ülkemizde asrın doğal afetini yaşadığı bir yıl oldu ama asrın ekonomik felaketi kur korumalı mevduattı. Yani ülke Hazinesini batırma projesi. Bunların hiçbiri ateşi düşürmeye yetmedi. Pozitif faiz de negatif faiz de haramdır. Faizsiz bir düzen için tüm piyasaları resetlemeniz gerekir. Yani sistemi baştan kurmalısınız. Haram ürünleri üretemezsiniz ya da sizin yasal yapmanızla helâl olmazlar. Kumarın bir başka adı bahis oynatamazsınız mesela. Yasal hâle getirdiğiniz bahisi ahlâkî ve dinen sorunsuz yapamazsınız. Ülkemizde ilk defa kumar bağımlılığı uyuşturucu bağımlılığını geçti. Genel Başkanımız Ali Babacan, ‘Instagram ve Twitter’ın fişini çeken devlet sanal kumarın da fişini çekebilir’ dedi. Eğer bir menfaat ilişkiniz yoksa neden hâlâ bitirmiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka