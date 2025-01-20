"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Ekberü’l-kebâir-5 (Kumar)

Abdülbakî ÇİMİÇ
20 Ocak 2025, Pazartesi 00:50
Kapanması gereken kapılar - 57

İslâm dini kumarı men etmiş. Bediüzzaman da, kumarı ekberü’l-kebâir (büyük günahlar) sınıfına dâhil etmiştir. Böylece kumar ekberü’l kebâirdendir. Kur’ân-ı Kerîm’de “Ey imân edenler! İçki, kumar, putlar ve kısmet çekilen zarlar hep şeytanın işinden birer pisliktir; ondan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.”1 emredilmiştir. Bir başka ayette “Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?”2 buyrulur. Onun için katl, zinâ, sirkat, kumar, şarab gibi, hayat-ı içtimâiyeyi zehirleyen pek çok büyük günahlar dinimizce yasaklanmıştır.

Kumar konusunda îkâz edilen talebe

Bediüzzaman, Mahmud isminde bir talebesini kumar konusunda nasıl îkâz ettiğini şöyle anlatıyor: “Ona Meyve’den gençlik ve namaz meselelerini okudum ve dedim: ‘Kumar oynama, namaz kıl.’ Kabul etti. Fakat haylâzlık galebe etti, namaz kılmadı ve kumar oynadı. Birden, hiddet tokadını yedi. Üç dört defada dâima mağlûp olup fakîr hâliyle beraber kırk lira ve sakosunu ve pantolonunu kumara verdi, daha aklı başına gelmedi... ‘Evet, doğrudur. Mahmud’”3 Görüldüğü üzere kumar konusunda nasihat dinlemeyen Mahmut daha dünyada cezâsını çekiyor. Ziyâ isminde bir talebe mektubunda da kumar zevkine düşkün birisi için şunlar anlatılır: “Bir de arkadaşlardan birisinin kumar zevki için Üstadımızın emrini kırması ve aynı noktada tokat yemesi ve terk ile aynı noktada kazanması bize kat’i kanâat verdi ki Risale-i Nur’un dikkati altındayız.”4 Bunlarla birlikte “Hatta medeniyet nazarında, Şeriatın en ziyâde tenkîde maruz olan mesâili, keşşaf zaman gösterdi ki; hayat-ı içtimâiyeye en ziyâde lâzım o esâslardır. Meselâ ribâ, kumar, müskirin hurmeti; talak, taaddüd-ü zevcatın cevâzı; mestûriyet-i nisvân ve zekâtın vücûbu; unsuriyetten gelen fikr-i milliyeti ve hevesin serbestiyetini red ve men’i gibi mesâil.”5 de şeriatın en ziyâde tenkîde maruz olan meseleleridir.

Piyango kumarı

Dördüncü Söz’de de “Bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermek”6 ten bahsedilir. Böylece piyango ve bahis gibi faaliyetlerin birer kumar olduğu anlaşılmış olur. Bu gibi kumarlara katılanların “kazanç ihtimâli binde birdir”7 Böyle bir ihtimâle bel bağlamayı ve katılmayı akıl kabul eder mi? Asla etmez! Çünkü o kumarda, bin ihtimâlden bir ihtimâl kazanma şansı var, akıl bunu asla kabul etmemesi lâzımdır. Demek bize emânet olarak verilen ömür ve malımızı kumara mumara verip zâyi’ etmemek gerekir. 

Kumar müflis eder!

Bediüzzaman Yirmi Üçüncü Söz, İkinci Mebhas’ta bu meseleyi şöyle îzâh ediyor: “Ey dünyaperest ve hayat-ı dünyevîyeye âşık ve sırr-ı ahsen-i takvimden gâfil insan! Şu hayat-ı dünyevîyenin hakikatini bir vâkıa-i hayâliyede Eski Said görmüş. Onu Yeni Said’e döndürmüş olan şu vâkıa-i temsîliyeyi dinle: Gördüm ki, ben bir yolcuyum. Uzun bir yola gidiyorum, yani gönderiliyorum. Seyyidim olan zât, bana tahsis ettiği altmış altından, tedrîcen birer miktar para veriyordu. Ben de sarf edip pek eğlenceli bir hana geldim. O handa, bir gece içinde on altını kumara mumara, eğlencelere ve şöhretperestlik yoluna sarf ettim. Sabahleyin elimde hiçbir para kalmadı. Bir ticâret edemedim. Gideceğim yer için bir mal alamadım. Yalnız o paradan bana kalan elemler, günâhlar ve eğlencelerden gelen yaralar, bereler, kederler benim elimde kalmıştı. Birden, ben o hazîn hâlette iken, orada bir adam peydâ oldu. Bana dedi: “Bütün bütün sermayeni zâyi’ ettin, tokada da müstehak oldun. Gideceğin yere de müflis olarak elin boş gideceksin.”8

Ey nefis, eğer müflîs olarak bu dünyadan gitmek istemiyorsan ömrünü kumara mumara, eğlencelere ve şöhret- perestlik yolunda harcama. Vazîfemiz “Takvâ, menhiyattan ve günahlardan içtinâb etmek; ve amel-i sâlih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır.”9

Dipnotlar:

1- Maide Sûresi: 90.

2- Mâide Sûresi: 91.

3- Şualar, s. 537.

4- Şualar, 13.Şua: Denizli Hapsi Mektupları

5- ESDE, Şuaat-ı Marifetü’n-Nebî, s. 357.

6- Sözler, s. 41.

7- Age, s. 41.

8- Age, s. 520.

9- Kastamonu Lahikası, s. 205.

Okunma Sayısı: 397
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail geride insanî felâket ve enkaz bıraktı

    Gazze'nin birçok bölgesinde binlerce polis görev yapmaya başladı

    Rusya: Biden, ikili ilişkilere büyük zarar verdi

    Kırmızı bültenle aranan Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak Ermenistan'dan Türkiye'ye getirildi

    3 İsrailli kadın esir, Hamas tarafından Kızılhaç'a teslim edildi

    90 Filistinli esir serbest bırakılacak

    DEM’den ”ikinci görüşme” açıklaması

    Yoon Suk Yeol resmen tutuklandı
    📷

    Gazze’de ateşkes başladı - Binlerce yardım tırı Gazze'ye giriyor

    KUDÜS SEMALARINDA EZAN SESİ HEP OLACAK

    Dink suikastı 18’inci yılında

    TikTok, ABD’de erişime kapatıldı

    Temel insan haklarına ciddî bir tehdit - Her aşamada sıkıntılı bir kanun

    Samsun’da 2 bin 171 bina riskli

    Her dört kişiden biri düzenli sosyal yardım alıyor

    20 yıllık birikimini ''sahte'' polislere kaptırdı - "20 senedir biriktiriyordum, 1 günde gitti"

    İlk aşamada bırakılacak 33 İsrailli esirin listesi paylaşıldı

    BM: Ukrayna'daki can kaybı artışı endişe verici

    14 ay boyunca günde 35 Gazzeli çocuk öldürüldü

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah, bütün tuzakları boşa çıkarır
    Mehmet KARA

    AKP’nin kongresi yaklaşırken…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Maraş’ta şahlanış destânı
    Yeni Asya'dan Size

    Risale-i Nur: Çağımızın manevî ihtiyaçlarına bir rehber
    Risale-i Nur'dan

    Cevşen, Risale-i Nur ve Hizb-i Nûrî gafletleri parça parça ediyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu manevî yangını kimler söndürür?
    Cenk ÇALIK

    Bilirsiniz ve biliniz!
    Adem Özkan

    Medyatikleşmede Din dili

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.