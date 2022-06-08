Seçim güvenliği için kamera kaydı yapılsın

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, Meclisin adil, eşit ve toplumun hiçbir kesimini dışlamaması için seçim güvenliğinin garantiye alınması gerektiğini, bunun için üniversite sınavlarında olduğu gibi kamera yöntemiyle seçim güvenliğinin tartışılır olmaktan çıkartılabileceğini ifade etti.

Bilgen, “Sandık güvenliği ebetteki önemlidir. Bir tek oyun bile heba olmaması, bir tek seçmenin bile iradesinin dışarıda kalması gerekir. Seçim güvenliği konusu üzerinde polemik yapılacak, daha bugünden vatandaşı seçimden ve sandıktan soğutacak, karamsarlığa ve umutsuzluğa yöneltecek söylemler yerine somut çözüm önerilerine odaklanmalı” şeklinde konuştu. Ankara - Recep Gören

Okunma Sayısı: 158

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.