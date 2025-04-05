Siyasî tarih, iktidarını sonsuz zanneden partilerle dolu

TBMM Genel Kurulunda konuşan Deva Partili Mehmet Emin Ekmen, devlet gücü ile uygulanan hukuksuzluklar ve cezaevlerinde mahkûm olarak idam edilen siyasî figürlerin altını çizdi.

Konuşmasında geçmişten günümüze her türlü ideoloji ve siyasî arka plana sahip insanın mahkûm edildiği Ulucanlar Cezaevi’ne atıf yapan Ekmen, “Siyasî tarih, kendi iktidarını sonsuz zanneden partiler ve liderlerle doludur. Oysa İbn Haldun’un yüzyıllar önce yazdığı gibi, siyasî iktidar bir döngüdür ve mutlaka sünnetullaha uygun bir şekilde taraflar arasında el değiştirir” dedi. Haber Merkezi

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