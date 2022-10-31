Son yılların enflasyonu kimin eseri?

Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, Bakan Muş’un ‘’Son yılları saymazsak, AK Parti döneminde enflasyon ortalaması yüzde 8-9 civarındadır’’ açıklamalarına tepki göstererek, “Bu dönemin hesabını kim verecek?” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV’de İlker Karagöz ile Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunu, ‘’20 yıl iktidar olduktan sonra yeni bir parti gibi deklarasyon yapılmaz. Açıklamalar beni hiç heyecanlandırmadı; riyakarlığın daniskası. ‘Türkiye Yüzyılı’ diye bir hayal satıyorlar’’ sözleriyle tepki gösterdi. Bakan Muş’un ‘’Son yılları saymazsak, AK Parti döneminde enflasyon ortalaması yüzde 8-9 civarındadır’’ açıklamalarına tepki gösteren Davutoğlu, “Üretici enflasyon yüzde 5,5’dan yüzde 153’e çıktı. Doğru haklı son dönemleri saymamak lazım. Bakan Muş’un sözleri itiraf niteliğindedir. Söylediği sözler gerçekten komedi. Türkiye’nin son yılları ne zaman? Erdoğan yok mu son dönemlerinde? Bu dönemin hesabını kim verecek?” ifadelerini kullandı.

Halktan koptular

Davutoğlu, “Enflasyon canavarı teker teker her kesimi yutuyor. Yönetenlerin dünyasında kriz yok çünkü bürokratların çoğu 4-5 maaş alıyor. Bütün siyasi atamalara bakın üst düzey bürokratın oğlu bakan yardımcısı yapılıyor. KKM ile bir kesime para aktarılması sağlanıyor. Bunlar dünyadan, halktan koptular. İnsanlar açlıktan kıvranıyor ama Erdoğan’ın dünyasında vaatler bitmiyor” dedi.

Yola çıktığın yüzük nerede?

“Bunların istihdam modeli yanlış” diyen Davutoğlu, şunları söyledi: “Türk lirası belli bir seviyeye getirilmeli. Bunlar para basarak yalancı cennet oluşturuyorlar. Darphanede parayı basıyorlar piyasaya enjekte ediyorlar böylece enflasyonun artışına sebep oluyorlar ama bunu göremiyorlar. Şimdi golf sahasına villa yapmaya hazırlanıyorlar. Bunlar yeşil dolarlara aşık ama yeşil alanlara düşmanlar.” Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Davutoğlu, “Erdoğan’a soracağım tek şey var; yola çıktığınız yüzük nerede? Bir lider, bir başbakan, bir bakan önce milletinin hakkını korumalı” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi