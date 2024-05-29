Sorun öldürmekle değil, yaşatmaya vesile olmakla çözülür

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye ilişkin, “Bu sorun, öldürmekle değil, yaşatmakla çözülür. Kamu kurumları, gönüllüler ve sivil toplum örgütleri işbirliği yaparak hayvan haklarına saygı göstermeli.” dedi.

Sarıbal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın, sahipsiz köpeklerle ilgili açıklamasını eleştirdi. Bakan Yumaklı’nın açıklamasında, Türkiye’nin kuduz riski açısından yüksek kategoride olduğunu vurguladığını aktaran Sarıbal, bu söylemle sahpisiz hayvanlara karşı korku ve nefret ortamı oluşturulmaya çalışıldığını savundu. Sarıbal, “iktidarın politikalarının sahipsiz hayvan sorununu derinleştirdiğini” kaydetti. Sarıbal, sahipsiz hayvanların uyutulmasına karşı olduğunu vurgulayarak, “Bu sorun, öldürmekle değil, yaşatmakla çözülür. Kamu kurumları, gönüllüler ve sivil toplum örgütleri işbirliği yaparak hayvan haklarına saygı göstermeli. Öldürmek için değil, yaşatmak için var olmalıyız.” ifadelerini kullandı. AA

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