Tek bir imzanın memlekete maliyeti 531 milyar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, pandemi döneminde esnafa ancak 5 milyar, ihtiyaç sahibi ailelere 6 milyar, bütün çiftçilere ise yılda ancak 23 milyar TL destek sağlandığını belirterek, Merkez Bankası başkanının görevden alınması ile piyasalarda yaşanan dalgalanmaya dikkat çekti.

Independent Türkçe’nin haberine göre Babacan, “Bu hükûmet bir kişinin hatasıyla, tek bir imzayla bu rakamların neredeyse 50, 100 katı maliyet getirdi. Vatandaşın, sanayicinin, esnafın, çiftçinin sırtına yük üstüne yük eklendi” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dört ay önce dört yıllığına atadığı Merkez Bankası Başkanı’nı görevden amasının yarattığı güven sorunu nedeniyle kamu ve özel sektörün dış borç tutarı ile iç ve dış borçlanma faiz maliyetindeki artışın toplamda 531 Milyar TL olduğunu belirten Babacan, “İşte tek bir imzanın maliyeti 531 Milyar TL. Bu hesapların içinde özel sektörümüzün ve vatandaşlarımızın yurtiçi kredileri üzerindeki faiz yükü de yok. Yazık, günah” diye konuştu.

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