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12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Temel problem zihniyet problemi

11 Temmuz 2021, Pazar 20:00
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Türkiye’nin temel problemi zihniyet problemidir” dedi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Manisa’daki 5. olağan il kongresine katıldı. Sorunların bölge bölge değişmekle birlikte genellikle aynı olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Bir yerde işsizlik daha fazla, bazı yerlerde tarım biraz daha sıkıntı içinde. Bazı yerlerde geçim sıkıntısı öne çıkar. Ama problemlerimizin olduğu bir gerçek. İnsanın olduğu her yerde problemler vardır, ama bu problemler her geçen gün daha da artıyorsa ve insan yaşamını etkiliyorsa orada çözüme odaklanmak daha büyük önem taşıyor. Ülkemizde huzuru arar olduk. Herkes birbirine en ağır ifadelerle hakaret ediyor. Bizim dertlerimiz varsa çözümü bulmak için çaba sarf etmek gerekir. Problemler var diye birbirimize hakaret etmek zorunda değiliz.”

Böyle yola çıkılmaz

Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Şu an Türkiye’de problemlerimizi çözmeye talip olan siyasiler, farklı görüşlere sahipseler bir araya gelip meselelerimizi konuşmakta zorluk çekiyoruz. Büyük bir kısmı söze başlarken en büyük ithamla başlıyor. Onunla aynı fikirde değiliz ya, aynı kanaatleri paylaşmıyoruz ya, hemen ‘hain’ damgasını basmayı kendi vazifesi görüyor. Türkiye’nin temel problemi zihniyet problemidir. Bir arada yaşayıp, yaşayamama problemi. Benim gibi düşünmüyorsan, benim gibi inanmıyorsan, benim gibi yaşamıyorsan tabiri caizse; ‘Allah senin belanı versin…’ Böyle yola çıkılmaz, böyle konuşulmaz. Öyle de problem teşhis edilemez. Önce biz bunun farkına varacağız. Bu zihniyeti değiştirmek için çaba harcayacağız. Bunu bu millet yapacak. Oy verme çağına gelmiş reşit olmuş insanlar yapacak. Yoksa siyasiler, herkes, bizler kendine göre bir yol tutturmuşuz o yolda yürür gideriz.”

Manisa - Anka

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