Trump'ın damadından tepki çeken açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve özel danışmanı Jared Kushner, Trump'ın Orta Doğu planını açıklamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Kushner, Filistin'in eğer liderleri 'normal bir devleti' sağlayacak koşulları yerine getirirlerse bir bağımsız devlet olabileceğini söyledi ve Filistin'in bağımsız bir devlet olabilmesi için dünyaya buna hazır olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

Al Arabiya English'e konuşan Kushner, "Kimse sadece bunu istediği için bir devlet olamaz. Dünyaya buna hazır olduğunuzu göstermeniz gerekir. Eğer normal bir devleti oluşturan unsurlara uymaya niyetliyseniz dünya buna yardım etmeye hazır olur. Eğer liderleri bu yolu tercih ederse hemen yarın başlayabilirler" dedi.